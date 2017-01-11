Uslanmayan hırsıza 1 yıl hapislik

Girne Ağır Ceza Mahkemesi ülkede öğrenci olarak bulunan ve hırsızlıktan yargılanan Nijeryalı Ahmet Amin Umar aleyhindeki kararı açıkladı

Devrim DEMİR

Üniversite eğitimi için geldiği KKTC’de iki kez hırsızlık yapan, ilk suçunda öğrenci olduğu için hakkındaki sınır dışı kararı askıya alınan Nijeryalı Ahmet Amin Umar ikinci kez yargılanarak hüküm giydi.

Mart ayında bir şahsın evinden dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesi ile yargılanıp 3 ay hapse mahkûm edilen sanık komşusuna ait 2 bin TL değerindeki fotoğraf makinesini çaldığı için de yargılandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki ceza kararı dün açıklanırken, ağır ceza heyeti sabıkalı olan sanığı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

İkinci kez aynı suçu işledi

Sanık hakkında verilen kararda, Mart 2015 tarihinde hırsızlık suçu işleyen ve yargılanan sanığın 3 ay hapis cezası aldığı, hüküm giymesine rağmen üniversite eğitimi aldığı için hakkındaki sınır dışı kararının askıya alındığı ancak sanığın cezaevinden çıktıktan üç ay sonra yeniden suç işlediği belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın Ekim ayında komşusunun evinden hırsızlık yaptığını belirterek, sanığın benzer suçu 7 ay önce de işlediğini ifade etti.

Soytaç, sanığın üniversite eğitimi gördüğü için daha önceki suçtan dolayı hüküm giymiş olmasına rağmen sınır dışı edilmediğini ancak sanığın tahliye olduktan 3 ay sonra yeniden suç işlediğini belirtti.

Yargıç, bu hususun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Kararda sabıkası etkili oldu

Yargıç, sanığın avukatı Ramadan Sanıvar’ın mahkemeye sunduğu hafifletici etkenlere de değindi. Soytaç, savunmanın sanığın boşanmış bir ailenin çocuğu olduğuna, babasının maddi destek sağlamadığına, 23 yaşında genç bir suçlu olduğuna, ailevi nedenlerden dolayı psikolojisinin bozulduğuna ve işlediği suçtan dolayı pişman olduğuna dair beyanda bulunduğunu ifade etti.

Dava ile ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini ifade eden Yargıç Soytaç, sanığın sabıkasının kararda etkili olduğuna vurgu yaparak 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.