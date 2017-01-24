Ürek : Bahar ilk Kıbrıs’a geliyor

“İYİ Kİ GELDİM”: Hafta sonu ülkemizde sahne alan Fatih Ürek konuklarına keyifli bir gece sunarken, “Bahar sanki ilk buraya geliyor. Çok seviyorum Kıbrıs’ı. İyi ki geldim.” Diyerek programına başladı

Hafta sonu ülkemizde sahne alan Fatih Ürek, müzik ve dans dolu bir geceye imza attı.

Konseri öncesinde gazetecilerle sohbet eden Fatih Ürek, “Zayıflayınca kıyafetler daha bir şık duruyor üzerinizde” iltifatı üzerine; “Evet daha da zayıflıyorum. Yalnız, biraz hastalandım. Uçak beni mahvetti. Çok üşüdüm” dedi.

Yeni şarkısının müjdesini veren ve Soner Sarıkabadayı”dan beste beklediğini söyleyen Fatih Ürek, “Ona oynamayı öğreteceğim” dedi.

“Bahar sanki ilk buraya geliyor. Çok seviyorum Kıbrıs’ı. İyi ki geldim. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyerek konuklarını selamlayan Fatih Ürek, konserine start verdi. Hayranlarını kırmayarak bol bol selfie çektiren ve yeni albümünden parçalarlar seslendiren Fatih Ürek, muhteşem perfonmansıyla konuklarının yerlerine oturmasına müsade etmedi. Sevilen şarkılarının çoğunu sahneden inerek konuklarının arasında söyleyen ve onlarla birlikte dans eden Fatih Ürek, sıra oryantal şova geldiğinde ise hayranlarını mest etti. Masaları ziyaret ederek hatıra fotoğrafları da çektiren Fatih Ürek, mikrofonu verdiği vokalistine övgüler yağdırarak, “Karadenizlidir, en iyi Karadeniz parçalarını söylüyor” dedi.