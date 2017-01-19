19 Ocak 2017

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Ünlü yazarın cinayetinde müebbet hapis istemi

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Ünlü yazarın cinayetinde müebbet hapis istemi
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Kadın yazar Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç’un müebbet hapsi istendi.

Ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç için müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Savcılık, Sinem Koç’un “Tasarlayarak adam öldürme” suçunu işlediğini iddia etti.

Savcılık, ayrıca sinem Koç hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti.

İddianame, Istanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Sinem Koç tutuklandıktan sonra akıl sağlığı yönünden gözlem altında alınmıştı.

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Havadis Gazetesi

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