Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi

Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Çağlar Çorumlu reklam çekimi sırasında kalp krizi geçirdi. Hemen ameliyata alınan sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güldür Güldür’de rolden role bürünerek özellikle de “Eşofmanlı Şevket Hoca” karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğan Çağlar Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Reklam çekimleri sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra, taburcu edildi. Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977′ de Merzifon’da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çorumlu’nun annesi ve babası Öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir’e yerleşti.

2000 yılında Anadolu Üniversitesi “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden mezun oldu. Eskişehir’de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin “tiyatro kulübü”ne katıldı. Kendisindeki Oyunculluk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren’in desteği ile fark etti.

Üniversite eğitimi tamamladıktan sonra, Tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bir yıl “MSM ACTOR STUDIO”da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun oluktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim’e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. “Kabare Taksim”den sonra Komedi Kılçık adlı gurupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti.

Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı. 2013 yılın da, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS’u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé’nin “Big Shoot” adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve Reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak’ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro ödüllerinde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile ” Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu ” ödülüne layık görüldü.

Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

Pek Yakında: Zeki – 2014

Güldür Güldür : Şevket Mircan – 2013

İbret-i Ailem : Kenan – 2012

Koyu Kırmızı : Galip – 2012

Prensesin Uykusu : Çağan Irmak – Aziz – 2010

Geniş Aile “2. Sezon” – Ömer Ugur – Yurdakul – 2010

Rina : Umut – 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal – 2009

Haneler : Çağlar – 2009

Osmanlı Cumhuriyeti : Gani Müjde – Piştici – 2008

Üvey Aile : Feyyaz – 2008

Derman : Güven – 2008

Avrupa Yakası – 2007

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki – 2006

Kader (film) : Kamil – 2006

Hayat Türküsü : Sezgin – 2006

Ah Polis Olsam – 2006

Yanılgılar Mehmet – 2006

Ters Köşe : Sinan – 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan – 2005

Yedi Numara : Yusuf Güdük – 2000