Ünlü oyuncu -11 derece soğuğa meydan okudu

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren, Red Bull Jump and Freeze, Erciyes Kayak Merkezi, Tekir Kapı’da düzenlendi.

– 11 derecede eğlence ve yaratıcılığı buluşturan yarışmada yarışmacılar kendi tasarladıkları ejderhadan, köpek balığına, uzaylıdan renkli çizgi film karakterleri Minions’a kadar birçok eğlenceli kostüm ve ekipman ile buz gibi suyla dolu havuza aldırış etmeden atlayışlarıyla jüriyi etkilemeye çalıştı. Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz, Ferman Akgül ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu gibi birbirinden ünlü jüri üyeleri katılımcıların -11 derecede gerçekleşen performanslarını değerlendirdi.

Ünlü oyuncu Müge Boz da boz ayı kıyafeti ile atlayışını gerçekleştirdi.Birçok eğlenceli kıyafetle performanslarını sergileyen 30 takım ve toplamda 46 yarışmacı, ünlülerden oluşan jüriyi atlayışlarıyla etkilemeye çalıştı.

Birinciliği Yumurtasını Kıran Civciv isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etti. Muhammed Mustafa Karagöz de İkisi Bir Arada takımı ile üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Thor Yıldırımların Efendisi ile Dinçer Kaymak kazandı.