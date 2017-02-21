UNICEF: 1,4 milyon çocuk açlıktan ölebilir

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’deki 1,4 milyon çocuğun açlıktan ölüm riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Dunya Gıda Programı da bu dört ülkede şimdiden açlık yaşandığını ve 20 milyon kişinin açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtmişti.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, “Bir milyondan fazla çocuk için zaman tükeniyor. Hala çok sayıda yaşam kurtarabiliriz. Ağır yetersiz beslenme ve yaklaşan açlık büyük ölçüde insan eliyle yaratılmış bir durum. Ortak insani değerlerimiz daha çabuk harekete geçmemizi gerektiriyor. Afrika Boynuzu’nda 2011’de yaşanan açlığın tekrarlanması riskini alamayız” dedi.

2013’ten bu yana iç savaş yaşayan Güney Sudan’ın bazı kesimlerinde dün resmen açlık ilan edilmişti.

Ülkede etnik gruplar arasında devam eden savaş BM’nin potansiyel soykırım uyarısı yapmasına yol açmıştı.

Açlık resmen hangi koşullarda ilan ediliyor?

Gıda darlığı, çok sayıda insanın yetersiz beslenmesine yol açabiliyor, ancak BM’nin insani yardım kriterlerine göre nadiren resmen açlık ilan ediliyor.

Uzun süren kuraklık ve diğer sorunların gıda arzını azaltması, her zaman açlık ilan edilmesi anlamına gelmiyor.

Ancak belirli ölüm, yetersiz beslenme ve açlık yaşanırsa resmen açlık ilan ediliyor. Bu koşullar ise şöyle;

Hanelerin en az yüzde 20’sinin aşırı gıda kıtlığı yaşaması ve bu durumla başa çıkma kabiliyetlerinin kısıtlı olması

Kronik yetersiz beslenme oranlarının yüzde 30’u aşması

Ölüm oranlarının her 10 bin kişide günde iki kişi olması

Resmen açlık ilan edilmesi BM’ye ya da üye ülkelere bağlayıcı bir zorunluluk getirmiyor ancak soruna küresel düzeyde dikkat çekilmesi amacını taşıyor.

Kaynak :BM

UNICEF, Güney Sudan’daki 270 bin çocuğun ciddi şekilde yetersiz beslendiğini söyledi. Yardım kuruluşu Save the Children da ülkedeki bir milyondan fazla çocuğun açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Güney Sudan, 260 bin kişinin açlıktan ölmesine yol açan krizden altı yıl sonra Somali’yi de yeni bir açlığın eşiğine getiren Doğu Afrika genelindeki kuraklıktan etkilendi.

UNICEF, Somali’de de 185 bin çocuğun ağır kronik yetersiz beslenmeden etkilendiğini belirtirken, bu sayının gelecek bir iki ay içinde 270 bine çıkabileceğini söylüyor.

İki yıldır devam eden savaşın ekonomik çöküşe yol açtığı Yemen’de de 462 bin çocuğun ağır kronik yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Hükümet güçlerinin Boko Haram ile savaştığı kuzeydoğu Nijerya’nın bazı bölgelerinde de geçen yıldan bu yana açlık yaşanıyor. UNICEF bu bölgelerde ağır kronik yetersiz beslenme yaşayan çocukların sayısının 450 bine çıkmasını bekliyor.