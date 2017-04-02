Umutlar Tükeniyor 1-1

K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Dumlupınar, Binatlı’ya üstünlük kuramadı
1 PUAN SEVİNDİRMEDİ:
Ligde küme düşecek son 3 takım arasından kurtulmak isteyen Dumlupınar, öne geçtiği Binatlı karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve 90 dakika 1-1 berabere sona erdi. Alınan 1 puan Dumlupınar’ın yüzünü güldürmeye yetmedi
Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener (**), Ömer Doğru (**), Ali Akçınar (**)
Dumlupınar: Devrim (**), Ahmet (**), Erdoğ (**), Hasan (***), Nazmi (**), Mustafa (*)(Dk.69 Berke (*)), Rıdvan (**), Celal (*)(Dk.64 Ümit Genç (*)), Hüseyin (**)(Dk.85 Yıldıray), Sherman (**), Tunahan (***)
Binatlı: Ercan (**), Kadir (**), Ayhan (***), Erencan (***), Abdullah (**)(Dk.61 Musa (**)), Kemal (**), Offor (**)(Dk.74 Amao), Aleksandr (***), Devrim (**), Mehmet (*)(Dk.71 Berkem (*)), Sertaç (**)
Goller: Dk.13 Sherman (Dumlupınar) Dk.68 Aleksandr (Binatlı)
K-Pet Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Dumlupınar sahasında konuk ettiği Binatlı karşısında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 90 dakika 1-1 tamamlandı.
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynana karşılaşmanın 13. dakikasında Tunahan’ın ortasında Sherman kafayla topu ağlara yolladı ve Dumlupınar ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip ikinci yarının 68.dakikasında Aleksandr’ın frikik golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Fotoğraflar: Ebru AKINCI