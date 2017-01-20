Umutlanayım Diyorum Beter Oluyorum

Bıkkın sohbetlerin ana konusu “biz” ile alakalı.

Birilerimiz, ülkeyi terketmeyi, birilerimiz ise tam tersi iddiasında.

İki keskin uç gibi olan bu yaklaşımların ortak bir noktası mevcut.

Bilaistisna herkes bu ülkenin artık yaşanılır olmadığına hemifkir.

Ki zaten, kızgınlık da tam bu kavşakta hücum ediyor.

Herkes, madem bu gidişatın hayırlı olmadığını biliyor.

Ayni şekilde herkes bu halin hal olmadığını da madem farkında.

Topyekün hemfikir olunan bir konuda neden bu kadar aciziz.

Kendi geleceğimizi insana yaraşır yapmakta neden isteksiziz.

***

İsteksiz ve aciz haller toplumun genetik kodu.

Bir de zaten ekşimiş yoğurda limon sıkılıyor.

Mesela, Labaratuvarımız yandı ya aniden bire gece.

Sağlık nazırı anında “nefes almayın” dedi.

Aman yaman demeden nazır, başka sürprizi patlattı.

Ey ahali yeni labaratuvar elzem dedi.

Yeni hastaneler, yeni labaratuvarlar.

Eldekini mamur etmekten acizken yenisine perendelenmeler.

Gelde öfkelenme, gelde beter olma.

***

Ya Muhteşem Eğitim nazırına ne demeli.

Okullara sınav kağıdı parası yollamıyor.

Okullarda öğretmeninin ısınmasını sağlamıyor.

Okullarına, tuvalet kağıdı yollamıyor.

Bunlara bakmadan Anafartalar’ı taşıyıp, yeni okul diyor.

Elindekini köhne, bakımsız, muhtaç hale getireceksin.

Öğretmenine, öğrenciden para alma kavgası yaptıracaksın.

Ve breh breh gerinerek “yeni okul yapacam da yapacam” diyeceksin.

Anafartalar’ın arazisi ne olur bilemiyoruz tabi

Gel de umudunu hepten yitirme.

***

Ya hasbelkader turizmden sorumlu kılınan nazıra ne demeli?

Sanki tur operatörleri ile anlaşmayı imzalayan O.

Sanki, fuarda stand ziyaretçilerine broşür dağıtan da O.

Bayrak elinde bu değdi be değmedi mealli Avrupa turunda.

Ha bu arada Güney Kıbrıs turist sayısında rekor mu kırmış, kime ne?

Güney Kıbrıs’ın turizm geliri %10 artmış, bize ne?

Otomobil uçar gider misali gez baba gezelim modunda.

Değil Lefkoşa, İskele yolunu bile unutacak neredeyse.

Noel Babaların Karpaz’da naptığından bile bihaber.

Gelde yanma böylesi kadere.

***

Canımızdan can koparan sadece icracı nazırlar değil elbet.

CTP’nin “akil ” komplocuları tam kopmalık.

Beren Saat’ten iyi oyuncular vesselam.

O meş’um konuya başka bir gün gireceğiz elbet.

Amma velakin, hepten acuze bir hayat yaşıyoruz.

Siyaset öldürücü vaka, icraatlar zehirleyici.

Zaten umut yoksunu haldeyiz, bir de üstümüze geliniyor.

Abukluk, sabukluk diz boyunu aşmış, omuz hizasında.

Arada Cenevre konusu çıkıyor, umutlanıyoruz.

Sonra o umut da çok görülüp, beter hale getiriliyoruz.