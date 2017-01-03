03 Ocak 2017

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“Umut” dolu bir yıl

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“Umut” dolu bir yıl
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SABAHA DEK EĞLENDİLER: Ülkemizin beğenilen mekanı Mad Club’da yeni yıl kutlaması bir başka yaşandı. Dj kabininde Umut Özsoy’un birbirinden özel setleriyle eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Port Cratos’un beğenilen mekanı Mad Club’ta her zaman olduğu gibi yeni yılda da eğlence, coşku ve dans bir aradaydı. Eğlence severlerin yılbaşı gecesi tercih ettikleri mekanda Dj kabininde Umut Özsoy  en özel setleriyle konuklara muhteşem bir müzik şöleni sundu.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren gecede eğlencede eğlence severler 2017’ye dans ederek girdi.

“Umut” dolu bir yıl

“Umut” dolu bir yıl

“Umut” dolu bir yıl

 

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Havadis Gazetesi

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