Uluslararası Final Üniversitesi, TC’nden öğrenci kabulüne başlıyor

Uluslararası Final Üniversitesi’nin talebinin YÖK tarafından olumlu değerlendirilmesiyle TC’nden öğrenci kabulüne başlanıyor

Uluslararası Final Üniversitesi’nin programları Yüksek Öğretim Kurumu tarafından YÖKSİS Veri Tabanı’na alındı. Konu ile ilgili YÖK tarafından gönderilen yazıda, Uluslararası Final Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programlarının YÖKSİS veri tabanına girişine izin verilmesine ilişkin talebinin uygun görüldüğü bildirildi. Söz konusu kararla, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ilgili programları 2017 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) kataloğunda yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.

YERLEŞTİRME VE BURS SINAVI 2 HAZİRAN’DA

Öte yandan Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, KKTC uyruklu öğrenciler için üniversitenin yerleştirme ve burs sınavının 2 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirileceği duyuruldu.