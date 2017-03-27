Uluslararası Final Üniversitesi Genel İngilizce Dil Kursu Üçüncü Kursları başlıyor

Uluslararası Final Üniversitesi’nin önümüzdeki Nisan ayı içerisinde başlayacak olan “Genel İngilizce Dil Kursu Üçüncü Kurları” için kayıt kabulüne başlandı.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan basın açıklamasında yetişkinlere yönelik olarak kitap ücreti dışında ücret talep edilmeyen kursların on sekiz yaş üstü bireylere açık olduğu kaydedildi. Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin öncelikle seviye belirleme sınavına katılmaları gerektiği belirtilen Uluslararası Final Üniversitesi açıklamasında, başvuruların en geç 6 Nisan 2017 mesai bitişine kadar öğleden önce 09:15 – 12:30 / öğleden sonra 13:30 – 17:15 saatleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi’ne yapılması gerektiği belirtildi.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI 7 NİSAN’DA

Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin İngilizce seviyesini tespit etmeye yönelik gerçekleştirilecek seviye belirleme sınavı 7 Nisan 2017 Cuma günü Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde saat 17:00’da yapılacak. Seviye belirleme sınavı için başvuruların en geç 6 Nisan 2017 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilen Uluslararası Final Üniversitesi basın bildirisinde, kayıt için Uluslararası Final Üniversitesi Kampüs binasındaki muhasebe ofisine kitap ücretini yatırmak (150 TL) gerektiği belirtildi. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra gelen kayıtların değerlendirilmeyeceği de ifade edilen açıklamada, Genel İngilizce Dil Kursu Üçüncü Kurları’nın ise 13 Nisan 2017 tarihinde başlayacağı ve sekiz hafta süreceği kaydedildi. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, kursa katılım kontenjanının sınırlı olduğu ifade edilerek, dil kurslarının seviye belirleme sınavında her seviye için ilk 15’e giren katılımcıların kabul edileceği vurgulandı.

KURSİYERLERE BİTİRME BELGESİ VERİLECEK

Açıklamada, kurs sonunda yapılacak olan ölçüm sınavıyla bitirme belgesi de verilecek kursların Pazartesi ve Perşembe günleri saat 17.45’te Çatalköy’deki üniversite kampüsünde yer alacağı da belirtildi. Kursiyerlere bitirme belgeleri, kursa genel toplamda %80 katılım ve 8 haftalık eğitimin sonunda yapılacak olan tamamlama sınavından başarılı olunması halinde verileceği de belirtilen basın bildirisinde, kursiyerlerin %20 katılma sınırını aşmaları durumunda tamamlama sınavına girme hakkı olmayacağının da altı çizildi. Bitirme sınavının tarihinin kursların son haftasında kursiyerlere duyurulacağı kaydedilen açıklamada, ayrıntılı bilgi için 0392 650 66 66 – 0533 850 77 67 numaralı telefonlara başvurulabileceği bildirildi.