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10 Mart 2017

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Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı

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Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı
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İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı.

  • Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve 87. kez kapılarını ziyaretçilerine açan Cenevre Otomobil Fuarı başladı. Palexpo Sergi Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 900 aracın sergilendiği fuar, 9-19 Mart tarihleri arasında halka açık olarak devam edecek. Fuara, yaklaşık 700 bin ziyaretçi bekleniyor.

  • 2

    Volkswagen Arteon

  • 3

    Bentley EXP 12 speed 6e

  • 4

    Alfa Romeo Stelvio

  • 5

    Volkswagen I.D. Buzz

  • 6

    Volkswagen Sedric

  • 7

    Volkswagen Sedric

  • 8

    Audi RS 5 Coupe

  • 9

    Porsche Panamera Turbo Sport Turismo

  • 10

    Porsche Panamera Turbo Sport Turismo

  • 11

    Volkswagen Tiguan Allspace​

  • 12

    Renault Trezor

    13

  • Italdesign Zerouno

  • 14

    Italdesign Zerouno

  • 15

    Lamborghini Huracan Performante

  • 16

    Bugatti Chiron

  • 17

    Fiat 560

  • 18

    Renault Kadjar

  • 19

    Mercedes-AMG GT C Roadster

  • 20

    Peugeot Instinct

  • 21

    Peugeot Instinct

  • 22

    Porsche 991 Stringer GTR

  • 23

    Mercedes-Benz GLE Coupe Inferno

  • 24

    BMW Alpina B5 Bi-Turbo

  • 25

    Ford Fiesta ST

  • 26

    Ford Fiesta ST-Line

  • 27

    Kahn Design Vengeance Volante

  • 28

    Peugeot Partner Teppe Electric

  • 29

    Smart forfour crosstown

  • 30

    Infiniti Project Black S

  • 31

    Infiniti Q50S

  • 32

    DS 5 Prestige

  • 33

    Lexus LS 500h

  • 34

    DS 7 Crossback

  • 35

    Opel Insignia Sports Tourer

  • 36

    Opel Insignia Grand Sport

  • 37

    Lamborghini Huracan Performante

  • 38

    Lamborghini Huracan Performante

  • 39

    Fiat Egea

  • 40

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Havadis Gazetesi

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