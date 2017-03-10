İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı.
- Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve 87. kez kapılarını ziyaretçilerine açan Cenevre Otomobil Fuarı başladı. Palexpo Sergi Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 900 aracın sergilendiği fuar, 9-19 Mart tarihleri arasında halka açık olarak devam edecek. Fuara, yaklaşık 700 bin ziyaretçi bekleniyor.
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2
Volkswagen Arteon
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3
Bentley EXP 12 speed 6e
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4
Alfa Romeo Stelvio
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5
Volkswagen I.D. Buzz
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6
Volkswagen Sedric
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7
Volkswagen Sedric
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8
Audi RS 5 Coupe
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9
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
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10
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
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11
Volkswagen Tiguan Allspace
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12
Renault Trezor
13
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Italdesign Zerouno
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14
Italdesign Zerouno
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15
Lamborghini Huracan Performante
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16
Bugatti Chiron
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17
Fiat 560
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18
Renault Kadjar
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19
Mercedes-AMG GT C Roadster
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20
Peugeot Instinct
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21
Peugeot Instinct
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22
Porsche 991 Stringer GTR
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23
Mercedes-Benz GLE Coupe Inferno
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24
BMW Alpina B5 Bi-Turbo
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25
Ford Fiesta ST
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26
Ford Fiesta ST-Line
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27
Kahn Design Vengeance Volante
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28
Peugeot Partner Teppe Electric
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29
Smart forfour crosstown
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30
Infiniti Project Black S
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31
Infiniti Q50S
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32
DS 5 Prestige
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33
Lexus LS 500h
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34
DS 7 Crossback
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35
Opel Insignia Sports Tourer
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36
Opel Insignia Grand Sport
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37
Lamborghini Huracan Performante
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38
Lamborghini Huracan Performante
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39
Fiat Egea
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40
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