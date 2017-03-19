Ülkü Yurdu kazanmayı bildi

Baf Ülkü Yurdu ve Mormenekşe açısından büyük önem taşıyan maçta, rakibini zor da olsa mağlup etmeyi başaran Ülkü Yurdu kendisi açısından çok önemli bir galibiyet aldı. Ligde son kozlarını oynayan Mormenekşe ise zaman zaman iyi oynadığı karşılaşmada Loizou’nun golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrılarak, ümitlerini oldukça azalttı.

Beş golün atıldığı karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen eşitliği sağlayan Mormenekşe bunun devamını getiremeyince Ülkü Yurdu Loizou’nun güzel golü ile maçtan galip ayrılmasını bildi.

Oyuna atak başlayan ev sahibi ekip, daha maçın başlarında öne geçmeyi başardı. Loizou’nun pasında Joseph şık bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra atak futbolunu sürdüren Ülkü Yurdu, rakibinin kalesini zorladı. Buna rağmen oyunu bırakmayan Mormenekşe ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurdu. Bunun neticesinde Sami ile eşitliği yakalayan deplasman ekibi maçın kolay geçmeyeceğini gösterdi. Beraberlikten sonra tekrar toparlanan Ülkü Yurdu tekrar öne geçen taraf oldu. Köşe atışından gelen topta Mormenekşe defansı arka direkte Hamis’i unutunca bunu pahalı ödedi ve tekrar geriye düştü. Ülkü Yurdu daha golün sevincini yaşamadan, Mormenekşe Sami ile eşitliği sağladı. Eğer ilk yarının sonlarında Emre’nin şutu üst direğe çarpıp dışarı gitmeseydi, Mormenekşe öne de geçebilirdi. Gol düellosu şeklinde geçen maçın ilk yarısı eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı her iki takımda kontrollü oyunu tercih etti. Defans güvenliğini önde tutan taraflar, kontra ataklarla etkili olmaya çalıştılar. İlk yarıdaki tempolu ve gollü oyunu ikinci yarıda göremedik. Ancak ilerleyen dakikalarda daha etkili olmaya başlayan Ülkü Yurdu, Loizou’nun güzel golü ile skor avantajını eline geçiren taraf oldu. Geriye düşen Mormenekşe beraberlik için yüklendiyse de bunda başarılı olamadı.

Maçın uzatma dakikalarında her iki takımda buldukları net fırsatları kullanamadı. Çalan son düdükle Ülkü Yurdu kazanması gereken maçı kazanırken, Mormenekşe az olan ümitlerini neredeyse bitirmiş oldu.

Maç içerisinde Bünyamin’in ceza alanı içerisinde Sami’ye yaptığı hareketi, hakemin devam ettirmesi karşılaşmanın en tartışmalı pozisyonlarından birisiydi.