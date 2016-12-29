29 Aralık 2016

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Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında

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Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında
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Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında ..Sağanak yağışlar hafta sonu da kesintisiz devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, sağanak yağış pazartesi dahil hafta başına kadar kesintisiz etkili olacak. Salı ve çarşamba ise yağmur beklenmiyor.

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün İSE hava parçalı çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar, Güney ve Batı’dan kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek..

Hava sıcaklıkları; iç keismlerde ve sahillerde 16 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde bugün hava parçalı çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan 5 ile 7, Batısı 8 kuvvetinde esecek.
Deniz kaba yer yer çok kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 ile 3 yer yer 4 metre , görüş mesafesi orta. Yağış anında zayıf.

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Havadis Gazetesi

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