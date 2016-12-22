UKÜ ve Esentepe önde

Hentbol yıldız kızlar ve yıldız erkekler ligi final maçlarının ilk ayağı dün akşam oynandı

KIZLARDA UKÜ, ERKEKLERDE ESENTEPE: Hentbol yıldız kızlar finali ilk maçında Haspolat’ta geçen yılın şampiyonu UKÜ, YDÜ ile karşı karşıya geldi ve rakibini 23-11 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Gecenin erkekler finali ise Lefkoşa’da YDÜ ile Esentepe arasında oynandı ve Esentepe, YDÜ’yü 31-30 skorla geçti. İkinci maçlar Cumartesi Girne’de oynanacak

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen yıldızlar liginde final serisi ilk maçları dün akşam oynandı.

Yıldız Kızlar Ligi finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi, Yıldız Erkekler Ligi finalinde ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Belediyesi takımları karşı karşıya geldi.

Gecenin ilk maçı Haspolat’taki UKÜ Arena’da yıldız kızlar arasında oynandı. Son şampiyon UKÜ kızları rakibi YDÜ’yü 23-11’lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti avantaj elde etti.

Gecenin ikinci maçı ise başkentte yıldız erkekler arasında oynandı.

Yıldız Erkekler Ligi finalinin ilk maçında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Esentepe Belediyesi Yakın Doğu Üniversitesi takımını 31-30 mağlup etti.

Seride 2’yi bulanın şampiyon olacağı yıldızlar liginde finalin ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Cumartesi akşamı kızlarda da erkeklerde de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.