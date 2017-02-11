Ukrayna’ya kimlikle seyahat için mutabakata varıldı

Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, baş başa görüşmenin ardından Ortak Stratejik Planlama Toplantısına başkanlık etti. Ziyarette iki ülke Dışişleri Bakanlığı arasında 2017-2018 İstişare Planı imzalandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra yapılan ortak basın toplantısında, Türkiye ile Ukrayna’nın diplomatik ilişkilerinin 25. yılını kutladığını belirterek, “Geçtiğimiz 25 yılda çok önemli kazanımlar elde ettik, halklarımızı daha da yakınlaştırdık, vizeleri kaldırdık ve stratejik ortaklık tesis ettik. İşte bu stratejik ortaklığın bir sonraki zirvesini hazırlamak için bir araya geldik.” dedi.

Bu yıl zirvenin Ukrayna’da düzenleneceğini hatırlatan Çavuşoğlu, amaçlarının bundan sonraki süreçte de ilk 25 yılda olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkileri daha güçlü projelerle, kararlılıkla derinleştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünülüğüne ve siyasi birliğine desteğinin tam olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu desteği uluslararası tüm toplantılarda ve ikili ziyaretlerde vurguladıklarını aktardı.

Kırım’ın illegal şekilde ilhakını Türkiye’nin tanımadığını yineleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Kırım Tatarlarının tarihi anavatanı olan Kırım’daki varlıklarının devamı, kimliklerinin korunması, hak ve çıkarlarının güvenceye alınması bizim temel önceliklerimizdendir. Bu konuda Ukraynalı dostlarımızla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Soydaşlarımızın haklarını ve çıkarlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Birlikte uluslararası toplumun gündemine taşımayı sürdürüceğiz.”

Bugünkü görüşmelerde ikili konuları değerlendirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Zirvesi’nde imzalanacak anlaşmaların hazırlıklarını yaptıklarını, serbest ticaret anlaşması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının yenilenmesi gibi konuların ele alındığını söyledi.

UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA SADECE KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Bu tür görüşmelerle, ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmayı amaçladıklarına işaret eden Çavuşoğlu şunları dile getirdi:

“Dost Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına bir teşekkürüm var. Geçen yıl Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. Yaklaşık 1 milyon 25 bin Ukraynalıyı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Biz karşılıklı ziyaret sayısını ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Sadece geçen sene 25 civarında üst düzey temas sağlamışız. Biz istiyoruz ki halklarımız arasında daha fazla temas olsun. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle Türkiye ve Ukrayna’ya ziyaret etmesini sağlamak için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız.”

Çavuşoğlu, kimlik kartıyla geçiş için Ukrayna havaalanlarında yapılan testlerin başarılı olduğunu, aynı testlerin Türkiye’deki havaalanlarında da yapılacağını kaydetti.

Türkiye’nin Kiev’de Yunus Emre Enstitüsü açacağı müjdesini veren Çavuşoğlu, Türkçe öğrenmek isteyen Ukraynalı diplomatlara, gazetecilere özel kurs sağlanabileceğini dile getirdi.

Geçen iki yıl Ukraynalı askerlerin aileleri ve çocuklarıyla Türkiye’de misafir edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, “Memnuniyetle söylemek isterim, bu yıl da yine Ukraynalı askerlerin aile ve çocuklarını Antalyamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağım” diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ve Kiev’e yapacağı ziyaretlerde bölgesel ve ikili konuların ele alınacağını belirten Çavuşoğlu, “Rusya ile Suriye konusunda sürdürdüğümüz ortak çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuç verebilmesi için arazide şartların daha da iyi olması lazım ama maalesef ihlaller var. Bir an evvel Cenevre’de de sürecin tekrar kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor, Cenevre müzakerelerinin başlatılmasında fayda var.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunun barışçıl yollardan, diplomasiyle çözülmesini arzu ettiklerini bildiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği için imzaladığı anlaşmaların hiçbir ülkenin aleyhine olmadığına dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN YARDIMLARINI HER ZAMAN GÖRDÜK”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de iki ülke ilişkilerinin gerçekten stratejik düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye’nin yardımlarını ve her platformda desteğini her zaman gördüklerini söyledi.

İki ülkenin çok sayıda ortak projesinin olduğunu kaydeden Klimkin, “Aramızda vize muafiyeti vardır. Türkiye ve Ukrayna vatandaşları önümüzdeki dönemde pasaport değil, sadece yeni kimlik kartları kullanarak karşılıklı seyahat yapabilecekler. Biz mutabakata vardık. Bir tek teknik konular üzerinde çalışmamız kaldı. Bu ne demektir. Türkiye’den Ukrayna’ya gelen ve Ukrayna’dan Türkiye’ye giden vatandaşlar, yabancılık çekmesinler kendilerini evlerinde gibi hissetsinler.” dedi.