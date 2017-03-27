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27 Mart 2017

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Ukrayna’da helikopter düştü: 5 ölü

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Ukrayna’da helikopter düştü: 5 ölü
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Ukrayna’nın doğusunda Kramotorsk şehri yakınlarında Mi-2 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik yaptığı açıklamada, helikopterin kaza sonucu düştüğünü belirtti. Motuzyanik, “Helikopterde bulunan 2 yolcu ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.” dedi.

Motuzyanik, kazanın helikopterin elektrik iletim hatlarına çarpması sonucu meydana geldiğini kaydetti.

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