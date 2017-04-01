Uğur Umar son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybeden Diplomat Uğur Umar’ın bugün toprağa verilecek.

Umar için saat 10:30’da Dışişleri Bakanlığı’nda tören de düzenlenecek. Törene Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Dışişleri Bakanı’na vekalet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner katılacak.

Umar’ın cenazesi törenin ardından Lefke’de toprağa verilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda üstlendiği birçok görevinin yanı sıra Strasburg Temsilciliği ve İzmir Konsolosluğu görevlerinde KKTC’yi temsil eden Umar, son olarak KKTC Abu Dhabi Temsilciliği’ne atanmıştı.

Bu göreve başlamasından hemen önce ani bir şekilde rahatsızlanan Umar, tedavi için kaldırıldığı Ankara’da vefat etmişti.

50 yaşında hayata veda eden Umar evli ve bir çocuk babasıydı.