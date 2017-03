UFÜ Kütüphanesi hizmete açıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphane Müdürü Uz. Halil Ercan, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de 53.’sü kutlanan ve her yıl mart ayının son hatasını kapsayan kütüphane haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, kitap okumanın eğitimdeki ve hayattaki önemine dikkat çekti.

Bilimin çekirdeğini oluşturan üniversitelerin, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve geliştirmek konusunda görevleri olduğunu vurgulayan Ercan, Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi’nin tüm donanımıyla sadece üniversite öğrencilerine değil halka da hizmet vermekte olduğunu kaydetti. Kitap okumanın sadece eğitimde değil hayatın her alanında yeri olması gerekliliğini vurgulayan Ercan, tüm öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve halkın kütüphane haftasını kutladı. Ercan, başta Girne halkı olmak üzere tüm halkın hizmetine açık olduklarını belirterek, herkesi kitap okumak ve araştırmalarını yapmak için Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi’ne gelmeleri çağrısında bulundu. Uluslararası Final Üniversitesi’nin öğrenci odaklı eğitim anlayışının altını çizen Ercan, Tangül Çağıner Kütüphanesi’nde kitap okuma alışkanlığını artırmak beklentisi ile özellikle 27 Mart – 02 Nisan tarihleri arasında her gün belli saat aralıklarında öğrenci ve araştırmacılara yönelik okuma saatleri düzenlendiğini kaydetti.

“KİTAP OKUMAK HAYATIN HER ALANINDA ÖNEMLİ”

Kitap okumanın bireylerin bilgilerini geliştirmesinin yanında, daha geniş kapsamlı düşünebilme becerisi kazandırdığını belirten Ercan, farklı kültür ve düşüncelerden yararlanmak için de kitap okumanın önemini vurguladı. Kitap okuyarak elde edilecek genel kültürün hayatın bir noktasında mutlaka bireylere fayda sağladığı inancını dile getiren Ercan, bireylerin belirli konulara bağlı kalmadan, farklı alanlarda kitap okuması önerisinde bulundu. Uluslararası Final Üniversitesi’nde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü de anlatan Ercan, öğrencilerin öğretmenleri tarafından haftanın belli gün ve saatlerinde kitap okumak üzere Tangül Çağıner Kütüphanesi’nde kitap okuma etkinliklerine getirildiğini belirtti.

TANGÜL ÇAĞINER KÜTÜPHANESİ 15 BİN BASILI, 25 BİN ELEKTRONİK KİTAP VE BİRÇOK ELEKTRONİK DERGİ ABONELİĞİNE SAHİP

Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi’nin gerek basılı gerekse elektronik yayın açısından son derece zengin olduğuna dikkat çeken Ercan, on beş bin civarında basılı ve yirmi beş bin civarında elektronik kitaba sahip olduklarını söyledi. Ercan, söz konusu kaynakların her geçen gün artmakta olduğunu belirterek, veri tabanı aboneliklerinin de başladığını ve üniversitenin büyümesiyle birlikte ihtiyaca göre artacağını kaydetti. Uluslararası Final Üniversitesi programlarının Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmasının sonrasında Kıbrıs üniversitelerine sunulan tüm veri tabanı imkanlarını kullanmaya başladıklarını da anlatan Ercan, kütüphanenin bu zengin içeriğiyle tüm halkın hizmetine açık olduğunu da vurguladı. Ercan, bilimsel kuruluşlara üyeliği olan Uluslararası Final Üniversitesi’nin kütüphanesinin de yurt dışındaki kütüphanecilik faaliyetleriyle yakından takip ettiğini belirterek, kütüphanenin her geçen gün daha da zengin bir içerikle hizmete devam edeceğini sözlerine ekledi. Ercan, kütüphane haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda “Bilime gönül vermiş ve bilmin parçası olma yolunda ilerleyen herkesin kütüphane haftasını kutlar, gelecek nesillerin daha bilgi dolu olmasını temenni eder ve tüm öğrenci, araştırmacı, akademisyen ve halkımızı bol bol kitap okumaya davet ederim. Bilgi paylaştıkça çoğalır” dedi.