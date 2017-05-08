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08 Mayıs 2017

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UFÜ ile İTÜ-KKTC Arasında İşbirliği

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UFÜ ile İTÜ-KKTC Arasında İşbirliği
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Uluslararası Final Üniversitesi ile  İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. İki üniversitenin gerek öğrencileri gerekse akademisyenlerinin işbirliğiyle çeşitli akademik proje ve etkinliklerin düzenlenmesini içeren işbirliği protokolüne, Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL FAALİYETLERDE İŞBİRLİĞİ

İki üniversite arasında imzalanan protokolden üniversitelerin akademisyen, öğrenci ve personellerinin en üst düzeyde fayda sağlaması hedeflenirken, protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi, araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar ve diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinliklerin düzenlenmesini içeriyor.

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