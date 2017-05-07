Üçüncülük kapışması Cihangir’in: 2-1

İSKELE SEZONU DÖRDÜNCÜ NOKTALADI:

Süper Lig’in son haftasındaki üçüncülük kapışmasında Cihangir konuk ettiği Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Cihangir 54 puanla kulüp tarihinde ilk kez sezonu üçüncü sırada tamamladı. 53 puanlı Gençler Birliği ise sezonu dördüncü sırada noktaladı.

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal

Cihangir: Mehmet, Mikail, Salih, Ertan, Nurettin, Fırat, Erol, Ali, Rıdvan, Yannick, Halil Turan

G.Birliği: Raif, Mehmet Erol, İbrahim Köse, Arif, Emir, Yusuf, Abdullah, Yakubu, Emeka, Şenol, Halil Türen

Goller: Dk.33 Şenol (kk), Dk. 46 Erol (Cihangir) – Dk.18 Abdullah (G.Birliği)

Kırmızı kartlar: Dk.75 Ertan (Cihangir) – Dk.56 Emir, Dk.90+4 Raif (G.Birliği)

K-Pet Süper Lig’in son haftasındaki üçüncülük kapışmasında Cihangir konuk ettiği Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Cihangir 54 puanla sezonu üçüncü sırada tamamlarken 53 puanlı Gençler Birliği sezonu dördüncü sırada noktaladı.

18.dakikada Emeka’nın ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Abdullah gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

33.dakikada soldan Nurettin’in serbest vuruşunda Şenol topu kendi kalesine gönderince skoru 1-1 oldu.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

46.dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasında Erol yerden bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

56.dakikada G.Birliği’nde Emir taptığı diyalog sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

75.dakikada Ertan da söylemleri sonrasında hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+4.dakikada savunmanın arkasına atılan topta Halil Turan kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Raif’in ceza sahası dışında topu elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan G.Birliği’nde kaleye Şenol geçti.

Karşılaşma 2-1 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.