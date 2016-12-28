Uçakta kalp krizi geçirmişti, acı haber geldi

Amerikalı yıldız Debbie Reynolds’ın kızı olan ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları filminde “Prenses Leia”yı canlandırarak tarihe geçen Carrie Fisher’ın ölümü, oyuncunun hayranları ve Hollywood camiasını yasa boğdu.

Genç yaşlarda Hollywood’a adım atan Fisher’ın “Bipolar bozukluk” rahatsızlığı ile mücadele ettiği ve verdiği röportajlarda sıklıkla ilaç bağımlılığını itiraf ettiği biliniyordu.

CARRİE FİSHER KİMDİR?

Carrie Fisher, 21 Ekim 1956’da şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds’un kızı olarak Beverly Hills, California’da doğdu.

Central School of Spench and Drama okulundaki 18 aylık eğitimin ardından, 1975’te “Shampoo” filminde Warren Betty’nin yanında ilk rolünü alan Fisher, 1977’de George Lucas’ın ünlü bilim-kurgu serisi Yıldız Savaşlarındaki rolüyle dünyada tanındı.

Fisher, “A New Hope”, “The Empire Strikes Back”, “Return of the Jedi” ve “The Force Awakens”de Prenses Leia Organa ve General Leia Organa karakterlerini canlandırdı.

1986’da “Hannah ve Kızkardeşleri” filminde rol alan ve “The Burbs”ta da Tom Hanks ile oynayan Fisher’in, roman yazarlığı ve senaristlik kariyeri de bulunuyor. Fisher, 1987’de yazdığı “Postcards from the Edge” (Yaşamın Kıyısından Kartpostallar) adlı Hollywood romanıyla kitabı en çok satanlar arasına girerken, 1990’da Meryl Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid’ın oynadığı aynı adı taşıyan filmin senaristi oldu.