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11 Nisan 2017

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Uçaklarda orta koltuk yolcularına iyi haber

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Uçaklarda orta koltuk yolcularına iyi haber
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Uçak bileti alırken yer seçenlerin en son tercihi olan orta koltuklar önümüzdeki dönemde tabiri caizse kapanın eline kalabilir.

  • Uçaklara özel hazırlanan yeni koltuk tasarımı ile orta koltukların boş kalmayacağı günleri yakında görebiliriz.

  • Molon Labe Designs tarafından hazırlanan yeni uçak koltukları orta koltukları ilk defa popüler kılabilir.

  • Zira geliştirilen dizayn ile yolcuların başlarını dayayarak uyuyabileceği bir alan yaratıyor.

  • Bunun yanında söz konusu dizaynda tüm orta koltuklar cam kenarı ve koridor kısmında kalan koltuklara nazaran daha geride konumlanıyor.

  • Koridor ve cam kenarı koltuklarda 15 inçlik ekranlara yer verilirken orta koltuklarda 18 inçlik ekranlar yer alıyor.
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