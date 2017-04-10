Uçaklarda orta koltuk yolcularına iyi haber

Uçak bileti alırken yer seçenlerin en son tercihi olan orta koltuklar önümüzdeki dönemde tabiri caizse kapanın eline kalabilir.
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Uçaklara özel hazırlanan yeni koltuk tasarımı ile orta koltukların boş kalmayacağı günleri yakında görebiliriz.
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Molon Labe Designs tarafından hazırlanan yeni uçak koltukları orta koltukları ilk defa popüler kılabilir.
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Zira geliştirilen dizayn ile yolcuların başlarını dayayarak uyuyabileceği bir alan yaratıyor.
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Bunun yanında söz konusu dizaynda tüm orta koltuklar cam kenarı ve koridor kısmında kalan koltuklara nazaran daha geride konumlanıyor.
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Koridor ve cam kenarı koltuklarda 15 inçlik ekranlara yer verilirken orta koltuklarda 18 inçlik ekranlar yer alıyor.
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