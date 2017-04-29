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29 Nisan 2017

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Kıbrıs

Üç çeşit uyuşturucu ile yakalandı

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Üç çeşit uyuşturucu ile yakalandı
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Ülkeye önceki gün giriş yapmak isteyen 40 yaşındaki Görkem Kulkara detektör köpek Liz’e takıldı

 

 

Devrim DEMİR

Türkiye’de müzisyen olduğu öğrenilen ve ülkeye önceki gün saat 13.15 sıralarında tatil amaçlı gelen Görkem Kulkara, Ercan Havalimanı’ndan giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpek Liz tepki verdi. Görevli polis ekipleri tarafından üzeri aranan Kulkara’nın cüzdanında, şeffaf naylona sarılı 200 miligram kokain, üç adet pul içerisinde LSD türü uyuşturucu, el çantasında ise hintkeneviri yağı ve 1 adet plastik iğne başlığı ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden zanlı Kulkara aleyhindeki soruşturma tamamlanarak, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ülkedeki statüsüne dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

 

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Görkem Kulkara’nın kanunsuz uyuşturucu madde kokain, LSD, hintkeneviri ithal ve tasarruf suçlarından tutuklandığını anlattı.

Yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçları itiraf ettiğine dikkati çeken, Fadıl Metin Kulkara’nın yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

 

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