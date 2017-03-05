UBP Niye Çark Etti…

Milletvekilleri ile birlikte toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu oy birliği ile erken seçime gitmeme kararı aldı.

Yani Pazartesi günü CTP’nin sunduğu güvensizlik önergesine ret oyu verecekler. CTP ve TDP’nin birlikte önerdikleri “2 Temmuz’da erken seçime” de ret oyu verecekler.

Ortakları DP zaten erken seçime gitmek istemiyordu.

Bu duruma göre Pazartesi günü toplanacak meclis erken seçim tartışmalarını ortadan kaldıracak.

Bu tartışmayı UBP başlatmıştı yine UBP bitirecek.

Peki, ne oldu da her ikide birde muhalefete “hodri meydan” çeken “tarih belirlesinler erken seçime gidelim” diyen Özgürgün bu görüşünden caydı?

Öyle ya karar UBP MYK’sından oy birliği ile çıktığına göre demek ki Özgürgün geri adım attı.

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Toplantıdan sızan bilgilere göre (ki yaklaşık 25 kişi katılmış toplantıya) her konuşan erken seçim önerisine karşı çıkmış.

Farklı gerekçeler ortaya koymuşlar ama kararlı bir şekilde karşı çıkmışlar.

Bunun üzerine Özgürgün “maden eğilim budur, uymak gerekir” demiş.

Toplantıda ayrıca hükmet ortağı DP ile de ilişkilerin düzeltilmesi talep edilmiş.

Ki erken seçim önerisi DP ile hiçbir temas kurulmadan yapılmıştı.

Bu da DP’yi ciddi bir şekilde incitmişti.

Şimdi DP ile kırılıp-dökülen ilişkiler de toparlanacak.

Özgürgün’e gelince.

Ankara ile yaptığı temaslarda “kesinlikle erken seçim zamanı değil” mesajı almış.

Bu güçlü mesaja rağmen erken seçim konusunu ileriye götürmüş.

Çünkü yaptırdığı anketlerde UBP’nin birinci parti olduğunu görüyormuş.

Üstelik yükselen bir ivmesi varmış.

Özgürgün bu durumu fırsata çevirme planı yapmış.

Ama gelin görün ki bu plan kendi partisi tarafından onaylanmadı.

Sonuçta seçimi kazanacak olan partidir. Parti de bu koşullarda, 2 Temmuz’da, erken seçim istemiyor.

Eğilim 2018’in Nisan ayına imiş.

Bu yılın sonunda seçim tarihi belirlenir, 3 aylık süreyle birlikte Nisan’da seçim yapılır.

Anlayacağınız bu hükümetin 9 aylık bir icraat süresi olacak.

Olacak da hangi icraatları yapacaklar?

Bu konuya da yarın devam ederiz…