17 Ocak 2017

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Kıbrıs

UBP Genel Sekreteri’nden Cumhurbaşkanı’na destek

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UBP Genel Sekreteri’nden Cumhurbaşkanı’na destek
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UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, BRT’de Aziz Karaaiz’in konuğu olduğu canlı yayında, haritanın Cenevre’deki BM kasasında kilitli olmasının doğru olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız 29+’lık haritanın ayrıntılarını açıklamaması doğrudur. Yerinde hangimiz olsak aynı şeyi yapardık” dedi.

Oğuz, Rum liderinin haritayı görmeden itiraz mektubunu yazıp BM Genel Sekreteri’ne sumasının samimiyetsizlik olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum haritasını görüp değerlendirdikten sonra kabul edilemez olduğunu resmen bildirmesinin çok yerinde olduğunu ifade etti.

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