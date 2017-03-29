Twitter’dan tepki çeken yenilik

Twitter bünyesinde bulunan mobil canlı yayın uygulaması Periscope’a reklam almaya hazırlanıyor.
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Mikro blog devi bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz dönemde Twitter’a entegre edilen Periscope’ta tepki çeken bir yeniliğe gitmeye hazırlanıyor.
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Zira Twitter, videolardan gelir elde etmek için reklam sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.
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Gelen ilk bilgilere göre, reklamlar videolar başlamadan önce görünecek ve hem canlı yayınlarda hem de arşivlenmiş videoları kapsayacak.
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Kullanıma girdiği günden beri reklam yayınlamayan ve bu sayede sosyal medyada övgüler alan uygulama bu adımı ile pek çok kullanıcısını da üzmüş durumda.
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Söz konusu reklam gösteriminin ilk aşamada yalnızca büyük yayıncılar için bir gelir olacağı belirtiliyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Twitter bu özelliği uzun vadede bütün platforma yaymayı planlıyor.
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Mobil canlı yayın ve video uygulaması Periscope kuşkusuz sosyal medyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Peki bu platformu ne kadar iyi kullanıyorsunuz? Kısa sürede milyonlarca kişinin üye olduğu uygulama hakkında bilmeniz gereken ipuçları şöyle…
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PERISCOPE’A ÜYE OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Twitter tarafından kullanıma sunulan Persicope’a üye olmanız için tek gereken bir Twitter hesabı. Telefonunuza indirdiğiniz persicope uygulaması ile Twitter kullanıcı bilgilerinizi girdikten sonra Periscope’a üye olabiliyorsunuz.
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KENDİ İZLEYİCİ KİTLENİZİ OLUŞTURUN
Instagram fenomenlerinden sonra Persicope’ta da benzer bir durumla karşılacağıma kesin gözüyle bakan sosyal medya uzmanlarına göre, videolarınıza gelen yorumlara canlı yayında cevap vermek ve istekler doğrultusunda yayın yapmak kullanıcıların kendi kitlelerini oluşturmalarında yardımcı olabilir.
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NASIL DAHA FAZLA İZLEYİCİYE ULAŞILIR?
Periscope yayınınızı Twitter’a entegre ederek ve lokasyon servisinizi açarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.
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KULLANICILARIN DAHA ÖNCE CANLI YAYIN YAPIP YAPMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Bir kişinin aldığı kalp sayısına bakarak o kullanıcının daha önce canlı yayın yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz.
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PERISCOPE PROFİL FOTOĞRAFI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Periscope profil fotoğrafınız doğrudan Twitter’dan alır. Persicope’taki profil resminizi değiştirmek için Twitter hesabınızdaki resminizi değiştirmeniz yeterli olacaktır.
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PERISCOPE HANGİ MODELLERDE KULLANILIR?
iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan akıllı cihazlarda kullanılabilen Periscope kullanmak için iOS 7.1 ve üzeri, Android 4.4 ve üzeri işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.
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DİKKAT FATURANIZ KABARMASIN
Ve bir de uyarı: Persicope izlemeye dalarken internet data paketinizi kontrol etmeyi unutmayın. Zira, Periscope’ta 10 dakika boyunca orta çözünürlükte canlı yayın izlemek yaklaşık 100 MB internet data kullanmanıza yol açıyor… Mümkün oldukça Wi-fi tercih edin…