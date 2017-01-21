Tutuksuz yargılanacaklar

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan üç kişi aleyhinde soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 2’şer günlük tutukluluk süresi dolan zanlı Edip Ali Dirensoy, Mert Kızılkaya ve Asil Kocaoğlan dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 30’ar bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

Kızılkaya ve Dirensoy suçlarını kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, Dirensoy’un evinde 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, metal kutu içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunduğunu söyledi.

Bayram, zanlının evinde devam eden aramada ise 1 adet metal öğütücü ve 1 adet metal kutu, bir adet cam nargile ve plastik şeffaf öğütücü, plastik kap içerisinde şeffaf renk naylona sarılı bir adet uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Dirensoy’un verdiği ifade doğrultusunda zanlı Mert Kızılkaya’nın da tespit edildiğini belirten Bayram, zanlının gösterimi ile evinin yanında bulunan boş arazide arama yapıldığını kaydetti.

Polis çavuşu yapılan aramada, alüminyum folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram hintkeneviri uyuşturucu madde, iki adet metal bir adet plastik uyuşturucu ezme aleti ve gümüş renk hassas terazi ile 2 adet sarma sigara kâğıdı bulunduğunu belirtti.

Soruşturma memuru zanlı Kızılkaya’nın da Dirensoy ile aynı ifadeyi verdiğini, söz konusu uyuşturucu maddeyi iki buçuk ay önce Asil Kocaoğlan’dan bin TL karşılığı 10 gram olarak aldıklarını itiraf ettiğini kaydetti.

Bayram, ayrıca Dirensoy’un evinde bulunan hap ile ilgili verdiği ifadesinde hapları Temmuz ayında 3 adet olarak Güney’den aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, yapılan sorgulamanın ardından Asil Kocaoğlan’ın Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Bayram, zanlı Dirensoy ve Kızılkaya’nın işledikleri suçu itiraf ederek gönüllü ifade verdiklerini, zanlı Kocaoğlan’ın ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Bayram, kayıp olan uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.