Tutuklu kaldığı süre kadar ceza aldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ithal ve tasarruf suçundan iki aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Sinan Kuş aleyhindeki davayı karara bağladı

Devrim DEMİR

Kasım ayında ülkeye tasarrufunda hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu haplarla giriş yapmak isterken detektör köpeğe yakalanan Sinan Kuş aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

30 Kasım’dan bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Kuş, aleyhinde getirilen 4 ayrı suçlamayı kabul ederek 2 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin kararını Meltem Dündar okudu.

Kuş, gerekçelerini mahkemeye sundu

Sanık Sinan Kuş, yapılan ithamın ardından avukatı olmadığı için kendini savundu. Kuş, 92 yıllarında Hakkâri’de askerlik yaptığı esnada 4 arkadaşını ve komutanının gözleri önünde şehit düştüğünü ve psikolojisi bozular madde kullanmaya başladığını anlattı.

Kuş, evliliğinden 4 yaşında bir kız çocuğu olduğunu, yaşadığı psikolojik nedenler yüzünden askerden çürük raporu verilerek ayrıldığını beyan etti.

Yaşadığı sorunlar yüzünden madde kullandığını kabul eden Kuş, ağır ceza heyetinden özür dileyerek, cezasını tamamladıktan sonra ülkesine dönüp mesleği olan fırıncılık işini devam ettireceğini beyan ederek mahkemenin affına sığındı.

Yattığı ceza yeterli görüldü

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, zanlının tasarrufunda bulunan iki ayrı tür uyuşturucu türünün miktarının azımsanmayacak kadar az olmadığına dikkati çekti.

Meltem Dündar, uyuşturucu suçlarının sadece kişiye değil topluma zarar veren suçlar olduğuna vurgu yaptı.

Dündar, zanlının suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine yardım ettiğini kararda durumunun göz önünde tutulduğunu ifade ederek Sinan Kuş’un işlediği suçlardan 2 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.