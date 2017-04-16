Türkiye’nin kader günü bugündür.

Yarın sabah başka bir Türkiye’ye uyanacağız.

Evet çıksa da öyle hayır çıksa da.

Ne Erdoğan eski Erdoğan olacak ne de Ankara eski Ankara.

Ve bizimkisi gibi periferde yaşayanlar için zor olacak yeni Türkiye’ye alışmaya.

Yılların statik ilişkisinden çıkıp da uyum göstermek zaman alacak.

Periferde yaşayanların “Ankara nezle olunca zatüreye yakalananların” kaderidir bu galiba.

Çünkü Türkiye kendi kaderini oyluyor.

Türkiye’nin kaderinin bizi etkilemesi de kaçınılmazdır.

Kendi kendime çok düşündüm;

“Referandumda olsaydım evet mi yoksa hayır oyu mu kullanırdım?”

Hemen belirteyim ki oy kullanma hakkım yok.

Kuzey Kıbrıs’ta yüz bin kişinin oy kullanma hakkı vardı.

Kırk küsur bin kişi sandığa gitti.

Sandığa gidenlerin bir kısmı çifte vatandaş. Yani Kıbrıs’ta yaşıyorlar ama TC vatandaşı oldukları için de hem seçimlerde hem de referandumda oy kullanabiliyorlar.

Kıbrıslılar yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler oy kullanmaya.

Birçoğu da sosyal medya aracılığı ile kullandıkları oyun doğrultusunu açıkladılar.

Hayırların çoğunlukta olduğu bir tablo var ortada.

KKTC’de kullanılan oylardan evet çıkacağını tahmin ediyorum ama Kıbrıs kökenli oy kullananların hayır demesi gibi enteresan bir gerçeklik var ortada.

Bunun nedenleri üzerinde uzun uzun durulabilir.

Ak Parti’nin Kıbrıs’ta uyguladığı yanlış politikaların bunda etkisi vardır kuşkusuz.

Fakat CHP’nin Kıbrıs sorunundaki “arızalı” duruşundan dolayı hayır diyenlerin bir bölümünün de içlerinin çok rahat olduğunu sanmıyorum.

Ankara’nın Kıbrıs’ta ve özellikle de Kuzey’de her alanda çok etkisi vardır.

En çok da Kıbrıs sorununda.

Ankara olmadan Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması mümkün değildir görüşü Kıbrıs sorunuyla ilgilenen tüm tarafların teslim ettiği bir gerçektir.

Son dönemde bu soruyu herkese soruyorum;

Referandumda evet çıkarsa Ankara’nın Kıbrıs sorunundaki politikaları değişir mi hayır çıkarsa değişir mi?

Hiçbirşey olmamış gibi devam edeceği düşünülemez bile.

Öyleyse bu akşam sandıktan çıkacak evet ve hayır oylarına iyi bakıp, doğru analiz etmeliyiz.

Çünkü yarından itibaren başka politikalarla karşı karşıya kalabiliriz.

Bu ada üzerindeki kaderimizi derinden etkileyecek politikalarla…