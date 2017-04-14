Türkiye’nin ilk Vegan Festivali Didim’de yapılacak

Orman kampı, tarihî ve turistik geziler, atölye çalışmaları, konser ve panellerin düzenleneceği festival, dünyanın ikinci Vegan Dostu Belediyesi ilan edilen Didim Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

Vegan Dostu Belediye nedir?

Vegan Dostu Belediye kavramı, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, ekoloji ve çevre bilinci alanlarında sürdürülebilirliği ilke edinmiş, bu felsefeye duyarlı bireylerin toplumdaki yerini kabul eden, yaşam ve yeme hakkını önemseyen kabul eden ve buna uygun hizmet üreten bir bilinç düzeyini ve belediyecilik anlayışını ifade eder.

Dünyada bu konuda resmi olarak vegan dostu belediye olduğunu ilan eden ilk belediye Barcelona’dır. Bunu takiben dünyanın ikinci resmi vegan dostu belediyesi Didim’dir.

Didim Belediyesi’nin vegan dostu faaliyetleri arasında, imkânlar doğrultusunda tüm hayvanların yaşam hakkının tanınarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi, belediye sınırları içerisindeki hizmet üreten alanlarda ve kendi tesislerinde veganlara da uygun alternatiflerin bulundurulması, hizmet sunan personelin bu konuda bilinçli hale getirilmesi için çeşitli zamanlarda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, şehri ziyaret eden vegan ve vejetaryenler için, seçimleri kolaylaştırıcı, alternatifleri tanıtıcı bir şehir haritası hazırlanması gibi faaliyetler sayılabilir.

21.yüzyılın hızla büyüyen ve sürdürülebilir temelli ana akımlarından olmaya aday vegan yaşam biçiminin dünyada 2.sırada Didim Belediyesi tarafından kabul edilmesi ve desteklenmesi, belediyenin vizyonu, yenilikçi ve ileri görüşlü politikasını özetlemesi bakımından oldukça önemli bir anlam ifade etmektedir.

Festivaldeki atölyeler:

Raw Food Atölyesi

Vegan Yemek Atölyesi

Yerel Otlar ve Salamura Atölyesi

Yoga Atölyesi

GoOkulu Atölyesi

Tişört ve Bez Çanta Tasarım-Boyama Atölyesi

Bir Vegana Sor Atölyesi

Sabun Atölyesi

Çocuk atölyeleri:

Masal Atölyesi

Çocuk Yogası Atölyesi

Resim Atölyesi

Çocuklar ve Hayvanların İletişimi