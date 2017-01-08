Türkiye’nin havası Kıbrıs’a da yaramadı

Türkiye’de etkili olan olumsuz hava koşulları, KKTC – Türkiye arasındaki uçuş trafiğini de olumsuz etkiledi. Önceki gün öğle saatlerinden dün sabah saatlerine kadar, karşılıklı 14 sefer hava koşulları nedeni ile iptal edildi

Duygu ALAN

Türkiye’nin birçok ilinde önceki günden başlayarak dün de aralıksız devam eden kar yağışı, ülke içerisindeki uçuş trafiğini durma noktasına getirirken, İstanbul ve Gaziantep’teki olumsuz hava koşulları, Türkiye ile KKTC arasında uçuş seferlerini de etkiledi.

T&T Airport Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürlüğü’nde İşletme Müdürü Ali Ahishalı, Havadis’e yaptığı açıklamada, 6 Ocak günü öğle saatinden başlayarak 7 Ocak sabahına kadar İstanbul’a uçuşu planlanan karşılıklı 14 seferin iptal edildiğini kaydetti.

Ali Ahishalı, Ercan Havaalanı ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasındaki seferlerin dün sabah itibari ile yapılmaya başlandığını, Ercan Havaalanı-Atatürk Havaalanı arasındaki seferlerin ise bir kısmının dün öğleden sonra yapıldığını söyledi.

Gaziantep’teki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak dün Ercan-Gaziantep uçuşları da yapılamadı. Ercan-Gaziantep arasında 2 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Yolcular önceden bilgilendirildi

T&T Airport Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürlüğü’nde İşletme Müdürü Ali Ahishalı, Ercan–Türkiye seferi yapan THY, Atlas Jet ve Pegasus havayolu şirketlerinin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edilen ve rötarlı gerçekleşecek olan uçuşlar hakkında yolcularını önceden mesaj ile bilgilendirdiğini bu nedenle yolcuların havaalanlarında mağduriyet yaşamadıklarını belirtti.