Türkiye’nin 2016 yılındaki nüfusu belli oldu

Türkiye’nin nüfusu 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871 kişiye yükseldi. 14.8 milyonla en fazla kişinin yaşadığı il olan İstanbul’u 5.3 milyon ile Ankara takip etti.
Türkiye’nin nüfusu, 2016’da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları”nı açıkladı.
Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı.
ERKEK NÜFUS FAZLA
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ
Yıllık nüfus artış hızı, 2015’te binde 13,4 iken, 2016’da binde 13,5’e yükseldi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2015’te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016’da yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.
YÜZDE 18 İSTANBUL’DA
Türkiye nüfusunun yüzde 18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016’da 31,4’e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.
Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI
Türkiye’de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.
1 KİLOMETREKAREYE 104 KİŞİ
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.
2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
Toplam 78 741 053 – 79 814 871
Adana 2 183 167 – 2 201 670
Adıyaman 602 774 – 610 484
Afyonkarahisar 709 015 – 714 523
Ağrı 547 210 – 542 255
Amasya 322 167 – 326 351
Ankara 5 270 575 – 5 346 518
Antalya 2 288 456 – 2 328 555
Artvin 168 370 – 168 068
Aydın 1 053 506 – 1 068 260
Balıkesir 1 186 688 – 1 196 176
Bilecik 212 361 – 218 297
Bingöl 267 184 – 269 560
Bitlis 340 449 – 341 225
Bolu 291 095 – 299 896
Burdur 258 339 – 261 401
Bursa 2 842 547 – 2 901 396
Çanakkale 513 341 – 519 793
Çankırı 180 945 – 183 880
Çorum 525 180 – 527 863
Denizli 993 442 – 1 005 687
Diyarbakır 1 654 196 – 1 673 119
Edirne 402 537 – 401 701
Elazığ 574 304 – 578 789
Erzincan 222 918 – 226 032
Erzurum 762 321 – 762 021
Eskişehir 826 716 – 844 842
Gaziantep 1 931 836 – 1 974 244
Giresun 426 686 – 444 467
Gümüşhane 151 449 – 172 034
Hakkari 278 775 – 267 813
Hatay 1 533 507 – 1 555 165
Isparta 421 766 – 427 324
Mersin 1 745 221 – 1 773 852
İstanbul 14 657 434 – 14 804 116
İzmir 4 168 415 – 4 223 545
Kars 292 660 – 289 786
Kastamonu 372 633 – 376 945
Kayseri 1 341 056 – 1 358 980
Kırklareli 346 973 – 351 684
Kırşehir 225 562 – 229 975
Kocaeli 1 780 055 – 1 830 772
Konya 2 130 544 – 2 161 303
Kütahya 571 463 – 573 642
Malatya 772 904 – 781 305
Manisa 1 380 366 – 1 396 945
Kahramanmaraş 1 096 610 – 1 112 634
Mardin 796 591 – 796 237
Muğla 908 877 – 923 773
Muş 408 728 – 406 501
Nevşehir 286 767 – 290 895
Niğde 346 114 – 351 468
Ordu 728 949 – 750 588
Rize 328 979 – 331 048
Sakarya 953 181 – 976 948
Samsun 1 279 884 – 1 295 927
Siirt 320 351 – 322 664
Sinop 204 133 – 205 478
Sivas 618 617 – 621 224
Tekirdağ 937 910 – 972 875
Tokat 593 990 – 602 662
Trabzon 768 417 – 779 379
Tunceli 86 076 – 82 193
Şanlıurfa 1 892 320 – 1 940 627
Uşak 353 048 – 358 736
Van 1 096 397 – 1 100 190
Yozgat 419 440 – 421 041
Zonguldak 595 907 – 597 524
Aksaray 386 514 – 396 673
Bayburt 78 550 – 90 154
Karaman 242 196 – 245 610
Kırıkkale 270 271 – 277 984
Batman 566 633 – 576 899
Şırnak 490 184 – 483 788
Bartın 190 708 – 192 389
Ardahan 99 265 – 98 335
Iğdır 192 435 – 192 785
Yalova 233 009 – 241 665
Karabük 236 978 – 242 347
Kilis 130 655 – 130 825
Osmaniye 512 873 – 522 175
Düzce 360 388 – 370 371