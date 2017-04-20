Türkiye’den yeni NAVTEX

Türkiye yeni bir NAVTEX yayınlayarak 21 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 30 Haziran 2017 tarihine kadar Gazimağusa açıklarında sismik araştırma yapacağını açıkladı

Türkiye yeni bir NAVTEX yayınlayarak 21 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 30 Haziran 2017 tarihine kadar Gazimağusa açıklarında sismik araştırma yapacağını açıkladı. Kıbrıs Postası’nın haberine göre;

ilan edilen Navtex gereği araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa ile ona eşlik edecek olan Bravo adlı gemi bölgeye gelecek.

Navtex’in ilan edilmesinin ardından bir açıklama yapan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı ilanı “geçersiz” olarak değerlendirirken, tepki gösterme hakkını saklı tutacağını açıkladı.