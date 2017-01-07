Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan listede Türkiye’den 16 mekan var
Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)
İstanbul’un tarihi alanları
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
Hattuşa (Çorum)
Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla)
Safranbolu Şehri (Karabük)
Troya Antik Kenti (Çanakkale)
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
Efes (İzmir)
Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)
Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
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