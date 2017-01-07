07 Ocak 2017

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Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası

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Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası
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Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan listede Türkiye’den 16 mekan var

 

Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)

İstanbul’un tarihi alanları

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

Hattuşa (Çorum)

Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla)

Safranbolu Şehri (Karabük)

Troya Antik Kenti (Çanakkale)

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri

Efes (İzmir)

Ani Arkeolojik Alanı (Kars)

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)

Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

 

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Havadis Gazetesi

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