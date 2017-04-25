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25 Nisan 2017

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Güney Kıbrıs

Türkiye’den iki yeni Navtex iddiası

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Türkiye’den iki yeni Navtex iddiası
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Türkiye’nin 24 Nisan 2017 tarihinde iki yeni “Navtex” yayınlayarak, gerçek mermilerin kullanılacağı tatbikatlara ilişkin Akdeniz’de bazı bölgeleri bağladığı iddia edildi.

Simerini gazetesi, Türkiye’nin dün yayınladığı “416/17 ve 417/17” numaralı iki yeni “Navtex’le” 28 Nisan Cuma günü gerçek silahlarla tatbikat gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia etti.

Haberde, söz konusu “Navtex’lere” göre Türkiye’nin sabah 04:00-07:00 ve 08:00-20:00 saatleri arasında Baf açıklarından Limasol açıklarına kadar geniş bir bölgeyi bağladığı iddia edildi.

Gazete, Türkiye tarafından bağlanan bölgenin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan ve Türkiye tarafından birkaç gün önce yeniden bağlanan 1,5,6,7,8,10 ve 11’inci parsellerini içerdiğini öne sürdü.

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