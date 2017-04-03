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03 Nisan 2017

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Kıbrıs

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntı KKTC’ye de yansıdı

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Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntı KKTC’ye de yansıdı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı, Geçitkale Belediyesi 2006 Mali Yılı ve Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali Yılı Hesap Sayıştay Denetim raporlarını görüştü.

Genel kurulda daha sonra KKTC Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, söz alarak, ekonomik durgunluğun yaşandığı bir dönemde mecliste hiçbir ekonomik konunun günde gelmemesini eleştirdi. Soyer, ekonomik durgunluğun giderilmesi için başka ülkelerde alınan ekonomik tedbirlere örnekler verdi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların KKTC’ye de yansıdığını kaydeden Soyer, orada alınan tedbirlerin yanında KKTC’de hiçbir tedbir alınmadığını kaydetti.

Soyer, Merkez Bankası’nın yasasının değiştirilmesiyle ilgili maddede konuştuğunu çünkü bir süre sonra ekonomik olarak konuşulacak bir şey kalmayacağını söyledi.

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