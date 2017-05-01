Türkiye’de pankartlar fotoğraflandı

İstanbul’da 1 Mayıs Bayramı kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Meydanı’nda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis, alana girmek isteyenlerin taşıdığı pankartların fotoğrafını çekti.
İstanbul’da 1 Mayıs Bayramı kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Meydanı’nda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis, alana girmek isteyenlerin taşıdığı pankartların fotoğrafını çekti.
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor.
Görevli sivil polis memurlar , alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı.
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor.
Görevli sivil polis memurlar , alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı.
Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi.
Onay alan pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.