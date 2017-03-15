Türkiye’de işsizlik 7 yılın zirvesinde

Türkiye’de işsizlik geçen yılın aralık ayında yüzde 12,7 ile 7 yılın zirvesine yükseldi. İşsiz sayısı 3,9 milyona yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralıkta işsizlik bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 12,7 ile 7 yılın zirvesine yükseldi. Geçen yılın kasım ayında işsizlik yüzde 12,1 düzeyindeydi.

DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Tarımdışı işsizlik oranı da aralıkta 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9’a çıktı. Genç nüfusta işsizlik 4,8 puan artarak yüzde 24’e yükseldi.

İŞSİZ SAYISI 3,9 MİLYONA YAKLAŞTI

İşsiz sayısı aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı.

İstihdam edilenlerin sayısı aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarımdışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 54’Ü HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücü aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.

KAYITDIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 33’E YAKIN

Aralıkta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: İŞSİZLİK MUTLAKA TEK HANEYE İNECEK

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu “Belki 2017’nin ocak rakamı da işsizlik oranı anlamında çok hafif bir artışı getirebilir. Ama 2017’nin aralık ayında, çok rahatlıkla söylüyorum, bu performansımızı sürdürerek işsizlik oranı mutlaka ama mutlaka tek haneli rakama inecek, yüzde onların altına inecek” dedi.

BÖKE: 80 MİLYON TARİHİ İŞSİZLİK ALTINDA EZİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik verilerinin, enflasyon, ekonomik daralma, yüksek faiz ve TL’deki değer kaybıyla nefesi kesilen 80 milyonun, tarih