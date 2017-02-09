09 Şubat 2017

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Ekonomi

Türkiye’de benzine indirim

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Türkiye’de benzine indirim
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Türkiye’de Benzinin pompa satış fiyatında gece yarısından itibaren 6 kuruş indirim yapıldı.




Dolardaki düşüşün ardından benzine indirim geldi.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş indirim yapıldı.

Ankara’da litresi ortalama 5,43 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,38’den 5,32 liraya, İzmir’de 5,41’den 5,35 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Doların 3,94’ü aşmasının ardından 13 Ocak’ta benzine 15 kuruş zam yapılmıştı.

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Havadis Gazetesi

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