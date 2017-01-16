16 Ocak 2017

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Türkiye şampiyon

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Türkiye şampiyon
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22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 mağlup eden Türkiye kupaya uzandı

TAŞKINÇAY MEKANİKER OLARAK YER ALDI:

Türk Milli takımında yıllarca KKTCELL’in mekanikerliğini yapan Haluk Taşkınçay da yer alarak şampiyonluğa katkı sağladı

 

Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya’nın Udinese kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde İngiltere ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, İngiltere’yi 53-38 mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

Türk Milli takımında yıllarca ülkemiz ekibi KKTCELL’in mekanikerliğini yapan Haluk Taşkınçay da yer alarak takıma katkı sağladı.

 

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Havadis Gazetesi

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