Türkiye şampiyon

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 mağlup eden Türkiye kupaya uzandı
TAŞKINÇAY MEKANİKER OLARAK YER ALDI:
Türk Milli takımında yıllarca KKTCELL’in mekanikerliğini yapan Haluk Taşkınçay da yer alarak şampiyonluğa katkı sağladı
Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya’nın Udinese kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde İngiltere ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, İngiltere’yi 53-38 mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.
Türk Milli takımında yıllarca ülkemiz ekibi KKTCELL’in mekanikerliğini yapan Haluk Taşkınçay da yer alarak takıma katkı sağladı.