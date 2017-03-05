Türkiye Kupası KKTC’ye geldi: 61-77

İzmir’de düzenlenen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı, final maçında Bellona AGÜ’yü 77-61 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı

KUPAYI KAZANAN 4. TAKIM:

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren KKTC ekibi YDÜ, bu kupayı kazanan 4. takım oldu. Kupayı daha önce 11’er kez Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 defa da BOTAŞ kazanmıştı

KUPAYI ÖMER ONAN VERDİ:

YDÜ şampiyonluk kupasını TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan’dan alırken final maçının en değerli oyuncusu YDÜ’den Holingsvorth, turnuvanın en değerli basketbolcusu ise yine YDÜ’den Vandersloot seçildi

Salon: İzmir-Bornova Atatürk

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Murat Ciner, Özge Şentürk

Bellona AGÜ: Gray 15, Wright 14, Dubljevic 8, Sanders 2, Wauters 15, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 7, Şaziye İvegün Üner

Yakın Doğu Üniversitesi: Holingsvorth 24, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 2, Robinson 11, Vandersloot 5, Olcay Çakır Turgut 4, Eldebrink 4

Periyot: 20-18

Devre: 37-46

Periyot: 49-61

Beş faulle çıkan: 37.48 Ayşegül Günay (Bellona AGÜ)

2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı, final maçında Bellona AGÜ’yü 77-61 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final müsabakanın başında bulduğu basketlerle 4-0 öne geçen YDÜ karşısında üstünlüğü ele geçiren Bellona AGÜ, son 3 dakikaya 10 sayı farkla (16-6) önde girdi. Kalan bölümde daha etkili olan YDÜ farkı azaltmasına rağmen AGÜ periyodu 20-18 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında 22-20 öne geçen YDÜ, 11 sayılık farka (43-32) ulaştığı devreyi Mc Bride’ın son saniye attığı 3 sayılık basketle 46-37 galip bitirdi. Üçüncü periyotta aradaki farkı 19 sayıya (58-39) çıkaran YDÜ, periyodu 61-49 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan YDÜ, son 5 dakikasına 69-57 üstün girdiği müsabakayı 77-61 galip tamamladı ve tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

YDÜ kupayı kazanan 4. takım oldu

YDÜ, kupayı müzesine götüren 4. takım oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu’nda 8 takımın katılımıyla 1 Mart Çarşamba günü başlayan organizasyonda çeyrek finalde Galatasaray’ı 78-62’lik skorla geçen YDÜ yarı finalde ise Beşiktaş’ı 75-66 yenerek adını finale yazdırdı. Final maçında Bellona AGÜ’yü 77-61 mağlup eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi, 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı. Kupayı daha önce 11’er kez Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 defa da BOTAŞ kazanmıştı.

Zafer Kalaycıoğlu 10’da 10 yaptı

Daha önce Fenerbahçe ile 6, Galatasaray ile de 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan YDÜ Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, 10. finalinde de başarıya ulaştı. Ligde lider durumda bulunan ve FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna çeyrek finalde devam eden YDÜ, Kalaycıoğlu yönetiminde ilk kupasını kazandı.

“Avrupa’da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup”

YDÜ’nün başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Avrupa’da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup.” dedi. Kalaycıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü zaferleriyle kariyerinde 25. kupaya ulaştığını söyledi. Daha önce, 25. kupayı kazanmadan bu işi bırakmayacağını söylediğini aktaran Kalaycıoğlu, şöyle konuştu: “Hiç Avrupa’da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup. Avrupa’da final maçında kaybetmiştim. Önümüzdeki hafta Eurocup’ta yarı finale çıkma mücadelesi vereceğiz. Salı günü Fransa’da çeyrek final ilk maçını oynadıktan sonra cuma günü rövanş karşılaşmasını oynayacağız. Çeyrek finalde 4 Türk takımı var, umarım 4 takım yarı finalde buluşuruz. AGÜ ile Eurocup finalinde de karşılaşmak istiyorum.”

Kupayı Ömer Onan verdi

YDÜ, kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı. Oyunculara madalyaları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok tarafından takdim edildi. Şampiyon takım, kupasını ise TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan’dan aldı.

MVP’ler Holingsvorth ve Vandersloot

Final maçının en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden Holingsvorth, turnuvanın en değerli basketbolcusu ise aynı takımdan Vandersloot seçildi. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, iki ekibin kaptanlarına, organizasyon dolayısıyla takımlar için özel düzenlenen pulları hediye etti.