Türkiye kabul etmeyince cezaevine gönderildi

Sahte kimlikle KKTC’ye giriş çıkış yaptığı sırada yakalanan ve ülkeden ihracına karar verilen İran uyruklu Sina Esmailpoor Rodsari’yi Türkiye kabul etmedi

Nadire BAHADİ

Dinini değiştirdiği gerekçesi ile ülkesi İran’da hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan Sina Esmailpoor Rodsari KKTC’ye sahte pasaport ile giriş çıkış yaparken suçüstü yakalanmasından ardından teminat duruşmasına çıkarılmadan Türkiye’ye ihraç edildi. Türkiye’ye ihracının kabul edilmeyip iade edilmesi sonucu önceki gün polis kontrolünde ülkeye geri gönderilen Rodsari dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlı Rodsari,“Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temini” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından yargı sürecinde mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadı ile 20 gün cezaevine gönderildi. 20 günün sonunda yargılanması beklenen Rodsari’nin cezasını çekmesinin ardından nereye ihraç edileceği ise muamma.

Türkiye’den kabul görmedi

Zanlı Sina Esmailpoor Rodsari 12 Aralık 2016 tarihinde saat 18:00’de Beyarmudu Sınır Kapısı’nda daha önceden yurt dışında temin ettiği başka birinin adına düzenlenmiş sahte Fransız pasaportu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelip görevli muhaceret memuruna sahte pasaportu ibraz etti. Başkasının kimliğine bürünüp muhaceret işlemi yaptırmak isteyen Rodsari, KKTC’ye giriş işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam etmesi nedeni ile mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk süresi temin edilen zanlı, teminat duruşmasına çıkarılmadan Türkiye’ye ihraç edildi. Zanlı Rodsari Türkiye tarafından kabul görmeyince önceki gün KKTC’ye iade edildi.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut dün mahkemede verdiği ifadesinde İran uyruklu zanlı Sina Esmailpoor Rodsari’nin 7 Aralık tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken daha önceden düzenlenmiş sahte pasaport ile KKTC’ye giriş yaptığını anımsattı. Girne’de bir otelde ikamet eden zanlının 12 Aralık tarihinde Akyar Sınır Kapısı’ndan Güney’e geçtiğini belirten Bulut, zanlının aynı gün sahte İran pasaportu ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçmek isterken suçüstü yakalandığını anımsattı. Bulut zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek İranlı Rodsari’nin tutuklu yargılanmak üzere 1 ay cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlının tutuklu yargılanması yönünde karar veren mahkeme, Sina Esmailpoor Rodsari’nin 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.