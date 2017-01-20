Türkeş Cenevre’den yönetti

Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Mont Pelerin’de devam eden teknik komite toplantıları için Cenevre’ye kamp kurdu. Türkeş, sık sık Türk heyeti ile temaslarda bulundu

NAMİ DE KATILDI:

Sürpriz bir şekilde Cenevre’ye giden Türkiye Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş, Mont Pelerin’e gitmedi. Türkiye heyeti ile sürekli temas kuran Türkeş, ilk gecenin akşamında da heyetten bir grubu Cenevre’de ağırladı. İstişare toplantısına Müzakereci Özdil Nami de katıldı

DİREK BAŞBAKANLAR:

Mont Pelerin’de teknik toplantı dün akşam sona erdi. Hemen akabinde, 26 Ocak’ta liderler ara bölgede buluşacak. Bir sonraki Cenevre sürecinde ise, garantörler Başbakan düzeyinde Cenevre’de olacak. Dışişleri Bakanları ise, masada olmayacak

KOCİAS İSTENMİYOR:

Cenevre’de düzeyin, önce dışişleri ardından da başbakanlar düzeyinde olması, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın tavırları nedeniyle planlama dışı kaldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kocias ile ilgili olumsuz tavrı, yüksek sesle dillendirilmeye başlandı

SİYASİ KARAR:

Teknik heyetlerin toplantısının ardından, bürokratlar riskli süreci siyasetçilere devredecek. Al-verin de yaşanacağı yeni Cenevre Konferansı öncesinde, teknik komiteler uzlaşılan ve açıkta kalan konuları belirlemiş oldu. Liderler en geç Şubat’ın ilk haftası Cenevre’de olacak

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