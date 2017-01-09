Antalya’daki kamp çalışmasına devam eden Türk Ocağı, yarın Özbekistan Süper Kupa şampiyonu Nasaf Qarshi takımıyla hazırlık maçında karşılaşacak

OCAK İÇİN CİDDİ SINAV: Nasaf Qarshi takımı, Asya Futbol Federasyonu’na bağlı Özbekistan Süper Ligi’ni bu sezon ikinci bitirerek Süper Kupa’da ise şampiyonluğa ulaştı. Ülkemiz ve Girne ekibi adına ciddi bir sınav olacak olan hazırlık maçı, iki takımın konakladığı Antalya Kremlin Palace Hotel’in maç sahasında yarın saat 17.00’de oynanacak

ÖDÜL ERTAÇ’IN TAKIMININ: Bu arada Türk Ocağı’nın dünkü idmanında yönetici Kemal Perçinkardeşler’in kurduğu takım ile golcü oyuncu Ertaç Taşkıran’ın kurduğu takım Mcdonalds ödülü için çift kale maç yaptı ve ödülü kazanan Ertaç’ın takımı oldu

Okan KARADEMİR

Devre arası hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmasıyla devam eden Süper Lig ekibi Türk Ocağı, yarın Asya Futbol Federasyonu’na bağlı Özbekistan Süper Ligi takımlarından Nasaf Qarshi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Türk Ocağı’nın rakibi Nasaf Qarshi, Özbekistan Süper Ligi’ni bu sezon ikinci bitirirken Süper Kupa’da ise şampiyonluğa ulaştı.

Hem ülkemiz hem de Girne ekibi adına ciddi bir sınav olacak olan hazırlık maçı, iki takımın konakladığı Antalya Kremlin Palace Hotel’in maç sahasında yarın saat 17.00’de oynanacak.

Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör ile birlikte bazı yönetim kurulu üyeleri de bu önemli maçı izlemek için Antalya’ya gidecek.

“Kamp zevkli ve güzel geçiyor”

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan yaptığı açıklamada, üçüncü günü geride kalan Antalya kampının çok zevkli ve güzel geçtiğini belirterek şunları söyledi; “Özellikle son 2 gündür, çift idman yaparak çalışıyoruz. Bu kamp ilerleyen dönem için bize büyük katkı verecek. İkinci devredeki fizik gücümüzü daha da yukarı çekeceğiz. Yarın ise Özbekistan Süper Ligi’nin çok önemli bir takımı ile hazırlık maçı yapacağız. Profesyonel bir takıma karşı mücadele edecek olmamız heyecanımızı arttırıyor. Oyuncularım maçı iple çekiyor. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağı düşüncesindeyim.”

Ödül Ertaç’ın takımının

Bu arada Türk Ocağı’nın dünkü idmanında yönetici Kemal Perçinkardeşler’in kurduğu takım ile golcü oyuncu Ertaç Taşkıran’ın kurduğu takım Mcdonalds ödülü için çift kale maç yaptı.

Ertaç’ın takımı, yönetici Kemal Perçinkardeşlerin takımını 9-1 yenerek ödülü kazandı ve futbolcular dün akşam Antalya şehir merkezine giderek Mcdonalds’ta hamburger yedi.