Türk Ocağı’na “Uçar” seferberliği

TEDAVİSİ İSTANBUL’DA YAPILACAK: Türk Ocağı’nın başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Ali Uçar’ın, Küçük Kaymaklı futbolcusu Amani ile çarpışması sonucunda ilk etapta, ayak üst adale gurubunda darbeye bağlı aşırı ezilme meydana geldiği belirlendi. Uçar bu sabah, Prof. Dr. Bülent Aksoy tarafından tedavi edilmek üzere İstanbul Teşvikiye’de bulunan özel bir kliniğe hareket etti

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Lig’in 23. haftasında önceki cumartesi günü oynanan Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı müsabakasının 46. dakikasında, Amani ile çarpışan Türk Ocağı futbolcusu Muhammet Ali Uçar’a ilk müdahale saha içerisinde yapılmıştı.

Müsabakaya devam edemeyeceğinin belirlenmesi üzerine de genç futbolcu Uçar daha sonra, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Darbeye bağlı aşırı ezilme

Yapılan tetkikler sonucunda ayak üst adalesinde darbeye bağlı aşırı ezilme meydana geldiği belirlenen Muhammed Ali Uçar, İstanbul Teşvikiye’de bulunan özel bir klinikte Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bülent Aksoy tarafından tedavi edilmek üzere bu sabah İstanbul’a hareket etti.

Çetinkaya maçına yetiştirilmesi bekleniyor

İlgililer; yönetimin özellikle GAÜ Çetinkaya ile oynanacak olan Koopbank Kıbrıs Kupası rövanş karşılaşmasına yetiştirilmesini arzu ettiği Muhammed Ali Uçar’ın son durumunun, birkaç gün içerisinde netlik kazanacağını belirtti.