Türk kargo uçağı Bişkek’te düştü

Orta Asya’dan ‘son dakika’ gelişmeleri gelmeye devam ediyor. ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düştü. İlk belirlemelere göre; uçakta bulunan 4 mürettabat ile bölgede bulunan 6’sı çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak arama-kurtarma çalışmaları ilerlerken, Rus Russia Today yayın organı, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, ölü sayısını 32 olarak geçti

Hong Kong’tan kalkan TC-MCL tescilli Türk kargo uçağı ile irtibat, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında kesildi.

Uçak Bişkek’teki Manas Havalimanı’na iniş sırasında yerel saatle 07:31’de (TSİ 04:31) yerleşim yerine çakıldı.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybetti.

Rus Russia Today yayın organı ise Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 32 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rus Tass haber ajansı ise kazadan kurtulan bir uçuş personelinin hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini yazdı.

Kaza sırasında görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle çok düştüğü belirtiliyor.

Rus İnterfaks haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, kazada 15 evin yerle bir olduğunu duyurdu.

Manas Havalimanı’nda uçuş trafiği ikinci bir bildirime kadar askıya alındı.

Yerel medya, Başbakan Sooronbay Ceenbekov’in olay yerine intikal ettiğini yazdı.

Uçağın Hong Kong’tan Manas aktarmalı olarak İstanbul’a gelmek üzere havalandığı öğrenildi.

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli.

Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

ACT HAVAYOLLARI

ACT Havayolları, ACMI (aircraft, crew, meintenance, insurance) bazında belli başlı büyük taşımacılık yapan firmalara ekstra kapasite sağlamak amacıyla tarifeli/tarifesiz hava kargo seferleri yapmak üzere 2004 yılında kuruldu.

2011 yılında ACT Havayolları ve Çin’in en büyük havayolu gruplarından birine sahip olan HNA Holding, ortaklık işlemlerine başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayını müteakip, Ekim 2011’de HNA Şirketler Grubu ACT Havayolları’ nın ortağı oldu. Şirket, 2007 yılında “Yılın Hava Kargo İşletmesi” olarak prestijli SCATA-Supply Chain and Transport Award (Tedarik Zinciri ve Taşımacılık Ödülü’nü) aldı.

ACT Havayolları, Türkiye’de IOSA (IATA * Operasyonel Emniyet Denetimi ) tescili alan hava kargo işletmelerinden biridir.