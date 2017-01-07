Turizmde İnovasyon

İnovasyon latince kökenli olsa da dile yerleşti.

Fikirden, davranışa ve ürüne dek uzanan geniş bir anlamı var.

Her anlamda yeni kavramını içinde barındırıyor.

Yeniliğin, farklılaşma, başkalaşma, değişik olma hali inovasyon.

Teknolojik gelişimin zirve yapması ile artık vazgeçilmez bir eleman.

Dünya, inovasyonel süreçte akıl almaz noktalarda.

Farklılaşmak ve yenilikçi olmak adına denenmeyen peşinde.

Bu noktada, inovatif süreç, rekabet koşullarını da değiştiriyor.

Ayakta kalmak için gerekli bir süreç haline geliyor.

Ayakta kalmak ötesinde yaşayabilmek adına sınırları zorluyor.

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Yeniliğin yaratıcılıkla buluşması süreci her sektörü etkiliyor.

Küreselleşme ve homojenleşme genişledikçe bu etki çoğalıyor.

Öyle ki, benzeşmenin handikap sayıldığı bir evreye girilmiştir.

Bu etkileşimden nasibini ise en fazla turizm alıyor.

Değişen paradigmalar ve sosyal medya bu işin katalizörleri.

Turizm sektörünün dinamik yapısı ise temel etken.

Sürdürülebilirlik anlayışının turizmdeki yansımaları da tetikleyici.

Keza tüketici eğilimlerindeki değişiklik de neden.

Kısacası, turizm sektörü, inovatif düşünceye kayıtsız kalmamıştır.

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Turizmde gelişim ve büyüme süreci devam ediyor.

Turistik hareketlerde artış eşzamanlı rekabet koşullarını da değiştiriyor.

Pastadan alınan payın büyütülmesi ise temel hedef.

Bu hedefe yönelik, maliyet düşürülüp, kalite artışı yapılıyor.

Buna rağmen arzu edilen büyümeler çok zaman sağlanamıyor.

Tıkanma noktasını açan tek unsur ise turistik ürün inovasyonu.

Bu süreç de deneyimleme ve farklı olanı keşfetme kavşağında buluşuyor.

Deniz, kum, güneş hizmeti verenler artık farklı olanı sunma telaşında.

Bu telaş ise, rekabet edebilirlik ve varolma kavgası aslında.

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Tercih edilmek için neler yapmam lazım?

Diğerlerinden ve benzerlerimden beni farklı kılan ne?

Bu sorular, turizmde farklı olma ve farkındalık özneleri.

Günümüzde sosyal medya etkisi ile tüketiciyi etkileyen en temel öge tavsiye.

Sürdürülebilir çevre ise bir diğer etken.

Avrupa’nın Yeşil İnovasyon stratejisi ise bir başka neden.

Tüketici eğilimlerinin takibi çok iyi yapılmak durumunda.

Klasik turizm ürününde ısrarcı olunmaması koşul.

Bu evrede, tarih ve kültürün, kullanılabilir kaynak olması çok önemli.

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Küreselleşirken, homojen yapıya bürünülmesi bir dezavantaj.

Bu yapı, kültürel ve çevresel değerlerle avantaja dönüşebilir.

Bu avantajı elde etmek ise inovatif yaklaşımı anlayıp uygulamaktan geçiyor.

Farklı ve alternatif hizmetlerle yeni turistik ürünler yaratılabilir.

Yaratılan farklılıkla da üstünlük ve rekabet gücü kazanılabilir.

Bu noktada inovasyonun ne olduğu konusunda kaygı duyulması gerekiyor.

Bu kaygıyı ülkem ve turizm ile ilgili otorite de paylaşmak durumunda.

Turistik üründeki farklılaşmayı da dert etmek zorunda.

Turizmde varolmayı önemsiyorlarsa tabi.