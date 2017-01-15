Turizmciler Girne’de buluştu

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Turizmcilerle organize edilen gece de acentacılar bir araya gelerek, felekten bir gece çaldılar

Maxim Royal’de unutulmaz bir gece daha yaşandı. Merit Grubu yöneticileri tarafından turizmcilerle organize edilen gecede acentacılar bir araya gelerek, felekten bir gece çaldılar .

Acenta yöneticilerinin yanı sıra personelinde katıldığı gecede adeta yer yerinden oynadı. Bir an olsun eğlencede tempo hiç düşmedi , şarkılar hep birlikte söylendi , halaylar çekildi .

İrem Barani’nin romantic şarkılarıyla geceye katılan çiftler duygusal anlar yaşadı. Sonrasında Maxim Royal’in prensi Güven Yüreyir sahneyi aldı ve yine göz alıcı mavi tonlardaki takımı ile hem göze hem kulağa hitap ederek , adeta gecenin startını Verdi. İstekleride geri çevirmeyen Güven Yüreyir geceye katılan tüm turizimcileri coşturdu. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Merit Royal & Premium, Merit Park ile üç otelin Genel Müdürü Aybars Kutluba, Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses ve Crystal Cove Genel Müdürü Ercan Turhan gecede konuşma yaptı. Geceye katılan acentalara ilgi ve iş birlikleri için teşekkür ettiler. Geceye özel hazırlanan pasta acenta yetkililerinin sahneye gelmesiyle birlikte kesildi. Tüm turizmciler yılın yorgunluğunu attı.