Turist olarak geldi soygun yaptı

Aralık ayında ülkeye turist olarak giriş yapan, girer girmez Lefkoşa ve Girne’de birçok evi soyan Tevfit Özden aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Ülkeye girer girmez ayağının tozu ile Lefkoşa ve Girne bölgelerinde birçok evden hırsızlık yaptığı tespit edilen ve tutuklanan Tevfit Özden aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk süresinde, Aralık ve Ocak ayında girdiği evleri polise itiraf eden Özden, soruşturmasının tamamlanması üzerine teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Tevfit Özden’in ülkede turist olarak bulunduğunu göz önünde bulundurarak Özden’in davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Suçlarını itiraf etti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun mahkemede verdiği ifadede zanlı Tevfit Özden’in “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının ülkeye Aralık ayında giriş yaptığını ve Lefkoşa’da işlediği suçların yanı sıra Girne’de de benzer suçlar işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Erdelhun, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.